Стало известно, почему Дзюба пропустил последний матч чемпионата Турции

У российского нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы нет конфликта с главным тренером команды Винченцо Монтеллой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«В матче против «Коньяспора» Дзюба не попал в заявку, так как ему дали отдохнуть после кубковой игры во вторник. Никакого конфликта или недопонимания между Дзюбой и тренерским штабом нет, наоборот, есть взаимопонимание. Артем в хорошем настроении и физическом состоянии, полноценно тренируется и ждет шанса», — передает слова источника «Матч ТВ».

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», которая выступает в турецкой Суперлиге. В матче третьего тура против «Фенербахче» россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен. Примечательно, что дебютировал за «Адану Демирспор» нападающий в день своего рождения и отметился забитым мячом.

Всего в этом сезоне россиянин сыграл четыре матча, ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. На последнюю игру с «Коньяспором» россиянин не попал в заявку. Его команда идет на втором месте в чемпионате.

Ранее Дмитрий Губерниев эмоционально прокомментировал последние неудачи Артема Дзюбы в чемпионате Турции.