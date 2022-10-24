Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Форвард «Барселоны» Левандовски заходил в раздевалку... 18:22
Путин назвал грядущее десятилетие самым важным после окончания Великой... 18:21
Путин назвал хамством «признание Запада в финансировании... 18:18
Путин: «цап-царап» — и Запад прикарманил... 18:17
CD Projekt RED бесплатно отдает первую часть «Ведьмака» 18:16
В Одессе мемориалы с названиями российских городов-героев... 18:15
Путин: США нечего предложить миру, кроме сохранения своего... 18:13
Путин рассказал, с кем себя ассоциирует... 18:12
Бывший участник Oasis Ноэл Галлахер намекнул на новый альбом 18:10
Geely Atlas нового поколения подешевел в Китае после дебюта 18:09

Российский вратарь боснийского клуба рассказал об отношении к себе после начала СВО на Украине

close
100%
@potomstvenniy

Российский голкипер Илья Гучмазов, выступающий сейчас в боснийской команде «Подринье» из второй по уровню лиги страны, рассказал об отношении к себе в клубе после начала событий на Украине.

«Как на меня повлияли все эти события? В команде — никак. Просто у некоторых появились новые поводы для шуток и подколок.

Каких? В одном из клубов, где я был, тренер вратарей постоянно меня спрашивал: «Когда мы с тобой поедем в Киев?» Но на самом деле он хорошо относится к России.

И в команде ко мне никак не поменялось отношение. Даже те люди, с которыми я недавно познакомился — уже летом, совершенно нормально со мной общаются, — приводит слова 21-летнего спортсмена «Матч ТВ».

Клуб Гучмазова занимает 13‑е место в первой лиге Боснии. С 14 лет россиянин занимался в каталонских клубах, с 18 до 20 выступал в белградской «Црвене Звезде», после чего переехал в Боснию.

Ранее Илья Гучмазов рассказал о сложных условиях для игры в Боснии.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+