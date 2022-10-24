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В США назвали Овечкина самым интересным игроком НХЛ с 2005 года

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Alex Brandon/AP

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является самым интересным игроком турнира за последние 17 лет. С таким утверждением выступило издание The Hockey Writers.

Автор издания составил рейтинг самых запрашиваемых игроков НХЛ в американских поисковиках за 2022 год, и Овечкин вошел в топ-10, заняв в этом списке восьмое место. По мнению журналистов, ни один другой игрок не вызывал такого же интереса к себе за последние 17 лет — то есть, с момента дебюта Александра в НХЛ в 2005 году.

«С тех пор, как он дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06, ни один игрок не привлекал такого внимания на льду и вне его, как Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». В настоящее время он делит рекорд по сезонам с 50 и более голами (девять) и является рекордсменом по шайбам за сезон в эпоху после локаута (65). В прошлом году он впервые с сезона-2018/19 достиг отметки в 50 голов и продолжает борьбу за свой второй Кубок Стэнли.

Овечкин, безусловно, остается интересным, поскольку приближается к рекорду всех времен Уэйна Гретцки по голам (894). Если мы допустим, что российский вингер завершит карьеру после истечения контракта, то ему остается забросить 115 шайб в последние четыре сезона со средним показателем 29 голов в год. Учитывая, что он никогда не опускался ниже этой отметки в полный сезон, у него есть все шансы установить новый рекорд лиги», — говорится в материале.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Овечкин провел пять матчей. В этих играх он набрал пять очков (2+3).

Ранее сообщалось, что в «Вашингтоне» хотят до конца карьеры оставить в клубе российского защитника Дмитрия Орлова.

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Хоккей. НХЛ
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