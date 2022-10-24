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«Напомните, когда спортсменов из США или Израиля отстраняли?»: Степанова о решении FIS

Олимпийская чемпионка Степанова раскритиковала решение FIS продлить отстранение россиян

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stepanova_nika01/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских спортсменов на сезон 2022/2023.

«Продолжать выступать против отстранения спортсменов из России меня побуждает чувство несправедливого отношения со стороны руководителей международного спорта. Это не что иное, как лицемерие с их стороны. Напомните мне, когда спортсменов из США или Израиля отстраняли и за что?

Это не потому, что их надо было отстранить, спорт должен сводить мосты между людьми, а не разделять их. Планета слишком мала, чтобы строить стены. Россия не перестанет быть одним из ближайших соседей Швеции, вы должны начать принимать нас так же, как мы принимаем вас», — приводит слова россиянки SVT Sport.

Степанова — олимпийская чемпионка Игр-2022 в женской эстафете. Она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок (на момент старта Степановой был 21 год). Вместе со сборной России она также завоевала золото эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась обсуждать Веронику Степанову.

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