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Болельщики упрекнули «Фиорентину» за незамеченный талант Кокорина

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Global Look Press

Болельщики итальянской «Фиорентины», которой принадлежат права на российского нападающего Александра Кокорина, выразили сомнение, что тренерский штаб действовал правильно, не давая игроку шансов проявить себя на поле. К такому мнению тиффози пришли, глядя на успехи россиянина в составе кипрского «Ариса», куда он перешел на правах аренды.

«Кокорин играет решающую роль в чемпионате Кипра. Нападающий, взятый в аренду из «Фиорентины», удачно играет в «Арисе», в последнем матче он отдал Лео Бенгтссону ключевую голевую передачу и помог своей команде выиграть со счетом 2:1. Кокорин уже сделал два ассиста и забил три мяча в семи играх лиги», — говорится в краткой заметке на портале болельщиков «фиалок» Fiorentina.it.

Мнения в комментариях разделились, при этом нашлись и те поклонники флорентийской команды, которые считают, что Кокорин должен был иметь возможности показать, на что он способен. По их мнению, клуб совершил ошибку в отношении россиянина.

«Если бы ему позволили играть, возможно, он был бы лучше других», — считает болельщик с ником Conte de Pippus.

«Не знаю, что сказать. Возможно, это вина «Фиорентины», — допускает Gaesillsia.

«Факты говорят в пользу Коко», — констатирует Purple Dwarf.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за 5 млн евро. С тех пор он появился на поле в составе «фиалок» лишь в десяти матчах и не забил ни одного мяча.

Ранее экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран выразил мнение, что карьера Кокорина близится к завершению.

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Футбол. Чемпионат Италии
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