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Хабиб удивился решению судей отдать победу О'Мэлли в бою с Яном: «Как это возможно?»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил удивление результатом поединка американца Шона О'Мэлли и россиянина Петра Яна.

Напомним, что 22 октября американец одержал победу над россиянином раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

«Как? Как это возможно? Клянусь, я каждый раунд ему [Яну] отдал. Было близко, но он каждый раунд выиграл», — заявил Нурмагомедов. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Арсен Версен».

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее сообщалось, что Юлия Ян, жена бойца Петра Яна, в своих социальных сетях раскритиковала результат боя своего мужа против американца Шона О'Мэлли на турнире UFC-280 в Абу-Даби.

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