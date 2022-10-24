В Крыму заявили, что местные футбольные клубы смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ

Футбольные клубы Крыма и Севастополя смогут принять участие в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона 2023-2024 годов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Принято решение, что клубы Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная со следующего сезона. Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во всероссийских соревнованиях», — написал губернатор.

Также Развожаев добавил, что футболисты Севастополя и Крыма ждали этого решения больше восьми лет. Он напомнил, что в 2015 Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретили участие крымских клубов в российских соревнованиях.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил об интеграции клубов с новых территорий в российский футбол.