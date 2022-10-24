Депутат Госдумы Роднина раскритиковала олимпийскую чемпионку Загитову за работу на телевидении

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина раскритиковала фигуристку Алину Загитову за работу на телевидении.

«К Загитовой в роли ведущей вопросы были давно. Она имеет хороший заработок. Алина может нанять профессионала, который научит ее правильно говорить, да и акцент исправить. Это не оправдания, что она не родилась в Москве.

Если она оправдывает себя, что родилась в маленьком городе, то как она претендовала на высокие места в спорте?» — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

В 2019 году спортсменка объявила о приостановке спортивной карьеры. Сейчас она берет интервью для трансляций крупных российских соревнований по фигурному катанию и второй год подряд является соведущей шоу «Ледниковый период».

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Алину Загитову в роли ведущей «Ледникового периода».