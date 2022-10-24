Экс-тренер ЦСКА оценил вероятность ухода Абаскаля в европейский топ-клуб

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о возможном уходае Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака» в случае поступления предложения из европейского клуб.

«Он уедет, если ему поступит хорошее предложение из серьезного европейского клуба. Но мне кажется, вряд ли такое приглашение из топ-команды появится уже сейчас. На данный момент, скорее им могут заинтересоваться середняки. А в этом случае Гильермо не захочет уходить из московского клуба.

В «Спартаке» у него хорошие условия, команда показывает интересный футбол и он всем доволен», – цитирует специалиста Vprognoze.ru.

Испанский специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле».

После 14-ти туров «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 30 октября красно-белые на своем поле встретятся со столичным «Торпедо».

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что Гильермо Абаскаль может возглавить «Барселону» или сборную Испании.