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Экс-хоккеист Гашек обвинил НХЛ в затягивании конфликта на Украине

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Global Look Press

Экс-хоккеист сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что ситуация на Украине затягивается благодаря лигам, которые в той или иной степени не отстранили российских спортсменов от соревнований.

«Допинг — другое дело (бывшему голкиперу задали вопрос о ситуации с допингом в России. — «Газета.Ru»). Я ни в коем случае не преуменьшаю, я просто не связываю это с рекламой военной операции, которая благодаря многим лигам в мире (например, Мужскому теннисному туру, Женской теннисной ассоциации, Национальной хоккейной лиге) затягивается и будет стоить еще много человеческих жизней», — написал чех в соцсетях.

Также Гашек заявил, что участие атлетов из России в международных турнирах является «огромной реклама специальной военной операции».

Ранее Гашек призвал руководство НХЛ уйти в отставку.

Напомним, 7 и 8 октября в Праге состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». Гашеку не понравился факт того, что за «Нэшвилл» сыграл Яков Тренин, а за «Сан-Хосе» на лед вышел Евгений Свечников.

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Хоккей. НХЛ
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