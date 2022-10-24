Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Форвард «Барселоны» Левандовски заходил в раздевалку... 18:22
Путин назвал грядущее десятилетие самым важным после окончания Великой... 18:21
Путин назвал хамством «признание Запада в финансировании... 18:18
Путин: «цап-царап» — и Запад прикарманил... 18:17
CD Projekt RED бесплатно отдает первую часть «Ведьмака» 18:16
В Одессе мемориалы с названиями российских городов-героев... 18:15
Путин: США нечего предложить миру, кроме сохранения своего... 18:13
Путин рассказал, с кем себя ассоциирует... 18:12
Бывший участник Oasis Ноэл Галлахер намекнул на новый альбом 18:10
Geely Atlas нового поколения подешевел в Китае после дебюта 18:09

Клуб Серии В интересуется форвардом сборной России

«Венеция» интересуется нападающим ЦСКА Чаловым

close
100%
Официальный сайт РФС

Главный скаут клуба Серии В «Венеция» Александр Мента рассказал об интересе к нападающему ЦСКА и сборной России Федору Чалову.

«Да, Чалов нам интересен. Мы будем пытаться его подписать», — приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний игрок забил 11 мячей и сделал две результативные передачи в 16 матчах за армейский клуб во всех турнирах. У Чалова есть опыт игры за рубежом: во второй половине прошлого сезона он на правах аренды выступал за швейцарский «Базель». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 7,5 миллиона евро.

«Венеция» после 10-ти туров занимает 17-е место в турнирной таблице Серии В. За итальянскую команду уже выступает один футболист сборной России — полузащитник Денис Черышев.

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении форварда «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в текущем сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+