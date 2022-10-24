Глава клуба «Рубин Ялта» заявил, что команда хочет прославить город далеко за пределами Крыма

Президент футбольного клуба «Рубин Ялта» Сергей Гардок в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал информацию о том, что команды Крыма и Севастополя будут выступать в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.

«Это абсолютно верный вектор развития, а самое главное — долгожданный. Что касается готовности и возможности прохождения лицензирования, то мы совместно с руководством города приложим максимум усилий к соответствию всех требований и прохождению всех процедур.

У нас обновленный после реконструкции красавец-стадион, которому требуются лишь точечные улучшения.

Мы хотим прославлять Ялту далеко за пределами Крыма и чувствовать себя одной большой футбольной семьей с материковыми клубами. Это новый виток в истории великой страны, и мы все вместе реализуем эту долгожданную возможность играть в составе ФНЛ», — сказал Гардок.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил об интеграции клубов с новых территорий в российский футбол.