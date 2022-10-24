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Стали известны условия возвращения Роналду в состав «Манчестер Юнайтед»

The Athletic: Роналду вернется в состав «МЮ», если согласится на роль запасного

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Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг допустит португальского форварда Криштиану Роналду к тренировкам с основной командой, если игрок согласится на роль запасного. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, 34-летний футболист также должен принести извинения за свое поведение. Если он откажется, то тен Хаг позволит португальцу искать новый клуб.

Напомним, Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Он не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

После этого португалец был отстранен от тренировок с основной командой. Он также не попал в заявку «МЮ» на матч с лондонским «Челси» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо не включил Криштиану Роналду в список лучших футболистов в истории.

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Футбол. Чемпионат Англии
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