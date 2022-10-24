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Бывший чемпион мира по боксу Валуев рассказал о походе в военкомат

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев сообщил, что ходил в военкомат по повестке, которую он получил ранее.

Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

«Я в военкомате был. Это было уточнение данных», — приводит слова депутата РИА Новости.

Валуев был вызван в военкомат 15 сентября для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета, но не явился по причине выездных заседаний и поездки в Донбасс.

Во время спортивной карьеры экс-боксер выступал в тяжелой весовой категории.

49-летний Валуев является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (2005—2007, 2009), временный чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA (2008—2009), чемпион в тяжелой весовой категории по версии Паназиатской боксерской ассоциации (2000), чемпион России в тяжелом весе среди профессионалов (1999).

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что пошел бы в военкомат, если бы получил повестку.

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