Итальянский журналист рассказал, что за Захаряном следят топ-клубы Серии А

Журналист Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис рассказал об интересе к футболистам Российской премьер-лиги (РПЛ) со стороны клубов Италии.

«Сейчас многие футболисты из России могут заиграть в Италии. У вас есть много интересных игроков. За Захаряном следят многие топ-клубы Италии. Не так давно итальянские клубы уже пытались купить Карраскаля и Малкома. «Венеция» хотела приобрести Чалова.

На данный момент многие российские игроки могут заиграть в Италии, если их стоимость не будет слишком высокой», — цитирует журналиста Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что лондонский «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего Захаряна. Его планировалось приобрести за €15 млн. Однако стороны не смогли уладить детали до окончания трансферного окна.

В текущем сезоне Захарян провел 13 матчей за бело-голубых, в которых отличился двумя забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее главный скаут клуба Серии В «Венеция» Александр Мента рассказал об интересе к нападающему ЦСКА и сборной России Федору Чалову.