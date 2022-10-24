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Международная федерация лыжных видов спорта начисляла очки Натальи Непряевой ее младшей сестре

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что в начале карьеры очки старшей сестры Натальи начислялись ей на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Я только начинала свой путь. Мне впервые оплатили FIS-код, и я появилась на сайте федерации. В списке я иду первой, потому что там алфавитный порядок. В итоге Наташины кубковые очки начисляли мне, а не ей. Получилось так, что первая шла Йохауг, а вторая — я. Потом ошибку исправили», — приводит слова Дарьи «Спорт-Экспресс».

Напомним, что весной FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23. Теперь отечественные лыжники сосредоточатся на внутренних турнирах.

Стоит отметить, что это не помешало Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов.

Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась обсуждать олимпийскую чемпионку — 2022 в женской эстафете Веронику Степанову.

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