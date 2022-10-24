«Сочи» потерпел крупнейшее поражение в своей истории в матче с «Зенитом»

Петербургский «Зенит» с разгромным счетом 7:0 обыграл «Сочи» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (дважды), Малком (дважды), Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

На 20-й минуте с поля был удален защитник сочинцев Артем Мещанинов.

Стоит отметить, что для сочинской команды это поражение стало крупнейшим в истории клуба (с лета 2018 года).

«Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 36 очков и сохранили отрыв в семь баллов от ближайшего преследователя — московского «Спартака». «Сочи» с 20-ю очками остался на восьмой позиции.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «южане» на своем поле померятся силами с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 30 октября.

Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Химки» в матче 14-го тура РПЛ.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась победой красно-белых со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.