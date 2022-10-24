«Зенит» установил новый рекорд РПЛ

Петербургский «Зенит» с разгромным счетом 7:0 обыграл «Сочи» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (дважды), Малком (дважды), Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан. На 20-й минуте с поля был удален защитник сочинцев Артем Мещанинов.

Подопечные Сергея Семака установили новый рекорд чемпионатов России по числу домашних игр с забитыми мячами. Сине-бело-голубые смогли отличиться в 41-й игре РПЛ подряд на своем стадионе.

Предыдущее достижение принадлежало волгоградскому «Ротору», который забивал в 1994–1995 годах в 40 играх на своем поле кряду.

Благодаря этой победе зенитовцы набрали 36 очков и сохранили отрыв в семь баллов от ближайшего преследователя — московского «Спартака». «Сочи» с 20-ю очками остался на восьмой позиции.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «южане» на своем поле померятся силами с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 30 октября.

Ранее сообщалось, что полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин повторил рекорд РПЛ по забитым пенальти.