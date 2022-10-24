«Зенит» побил рекорд «Спартака» по числу голов после 14 туров

Петербургский «Зенит» с разгромным счетом 7:0 обыграл «Сочи» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (дважды), Малком (дважды), Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан. На 20-й минуте с поля был удален защитник сочинцев Артем Мещанинов.

Клуб с берегов Невы побил рекорд по результативности после первых 14 проведенных матчей сезона. Сине-бело-голубые забили 43 мяча и таким образом обновили результат столичного «Спартака», который в 1993 году забил 37 мячей, информирует статистический портал Opta.

Благодаря этой победе зенитовцы набрали 36 очков и сохранили отрыв в семь баллов от ближайшего преследователя — московского «Спартака». «Сочи» с 20-ю очками остался на восьмой позиции.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «южане» на своем поле померятся силами с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 30 октября.

Ранее сообщалось, что «Зенит» установил новый рекорд чемпионатов России по числу домашних игр с забитыми мячами.