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Экс-футболист Мостовой заявил, что форвард ЦСКА Чалов не потянет уровень чемпионата Италии

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РИА Новости

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в клубе Серии Б «Венеции». Слова Мостового передает «Чемпионат».

«Чалову не стоит переходить в «Венецию». Он пойдет на понижение — Серия Б и команда в конце таблицы. Потянул бы Чалов уровень Серии А? Нет. Он был в «Базеле»: сыграл три-четыре матча, а потом на лавку сел. В Италии если не забьешь, то просто посадят на лавку — и все», — сказал Мостовой.

Ранее главный скаут «Венеции» Александр Мента рассказал об интересе к Федору Чалову.

В текущем сезоне 24-летний игрок забил 11 мячей и сделал две результативные передачи в 16 матчах за армейский клуб во всех турнирах. У Чалова есть опыт игры за рубежом: во второй половине прошлого сезона он на правах аренды выступал за швейцарский «Базель». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 7,5 млн евро.

«Венеция» после десяти туров занимает 17-е место в турнирной таблице Серии В. За итальянскую команду уже выступает один футболист сборной России — полузащитник Денис Черышев.

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