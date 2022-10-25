Тренер «Ман Сити» Гвардиола надеется на то, что Холанд не будет много пить во время отпуска

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что форвард команды Эрлинг Холанд получит мини-отпуск на время проведения чемпионата мира — 2022, который пройдет в Катаре. Слова Гвардиолы передает talkSPORT.

«Возможно, он будет на следующем мундиале или на Евро. У Холанда есть дом в Марбелье, куда он поедет и будет играть в гольф. Надеюсь, он не будет много пить и есть и вернется в хорошей форме», — сказал Гвардиола.

Норвежский футболист летом перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Англичане заплатили за нападающего порядка 60 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить 21 мяч и отдать девять результативных передач.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) 22-летний форвард сумел уже 17 раз поразить ворота соперников. В своем дебютном матче он оформил дубль в ворота «Вест Хэма», а в прошлом туре забил столько же «Брайтону».

Норвежец возглавляет список лучших бомбардиров лиги, опережая Александра Митровича из «Фулхэма» на четыре гола.

Ранее Гвардиола не стал называть Холанда лучшим нападающим за свою карьеру тренера.