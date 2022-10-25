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Легенда «Барселоны» Иньеста рассказал о своей депрессии

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John Sibley/REUTERS

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста рассказал о своей борьбе с депрессией. Его слова передает Barca Universal.

«Когда я боролся с депрессией, самой приятной частью дня был прием таблетки и сон. Ты теряешь радость от жизни, от всего. Я обнимал свою жену, но это было похоже на объятие с подушкой. Ты можешь купить все машины в мире и все, что захочешь, но тебе по-прежнему будет трудно при столкновении с жизненными проблемами», — сказал Иньеста.

Иньеста выступал за «Барселону» с 2002 по 2018 год, сыграл более 650 матчей, стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, шесть раз выиграл Кубок Испании. 37-летний футболист шесть раз попадал в команду года Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее Иньеста заявил, что хотел бы вернуться в каталонский клуб.

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Футбол. Чемпионат Испании
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