Экс-чемпион UFC Биспинг назвал трех вероятных соперников проигравшего Махачеву Оливейры

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Биспинг на своем YouTube-канале поделился мнением о том, кто может стать соперником бразильца Чарльза Оливейры, который потерпел поражение от Ислама Махачева в титульном поединке легкого дивизиона.

Напомним, в ночь на 23 октября россиянин победил Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Махачев одержал победу над соперником удушающим приемом и стал чемпионом промоушена в легком весе. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

«Его побили так, что никто не скажет о немедленном реванше. Следующий соперник Оливейры…Это может быть Порье, Гэтжи, а может и Чендлер. Один из них, потому что это были эпические бои. И я уверен, что эти трое хотели бы еще одного столкновения, чтобы исправить ошибку», – сказал Биспинг.

Чарльз Оливейра являлся чемпионом UFC в легком весе. Он занимал третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Ранее боец UFC Бенеил Дариуш высказался о возможном поединке между австралийским чемпионом промоушена в полулегком весе Алексом Волкановски и Исламом Махачевым.