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Глава УАФ направил обращение в УЕФА и ФИФА с требованием исключить РФС за интеграцию команд из Крыма

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РПЛ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в социальных сетях поделился мнением о возможной интеграции команды из Крыма в систему российского футбола.

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно, мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал Павелко.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что футбольные клубы Крыма и Севастополя смогут принять участие в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона 2023–2024 годов.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Вопрос о включении в систему чемпионата России также поднимался в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге.

Напомним, ранее сообщалось о создании Лиги Содружества, в которой примут участие команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и ряда освобожденных областей Украины.

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Футбол. Чемпионат России
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