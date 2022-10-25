Избитая футболистом Гогричиани девушка рассказала, почему забрала заявление из полиции

Кристина Куддус, подруга футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани рассказала, почему приняла решение забрать заявление из полиции. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 27-летняя Куддус заявила, что поссорилась со спортсменом по причине того, что тот «искал женщин» в приложении для знакомств. По словам Кристины, после этого он ей угрожал, нанес несколько ударов. УМВД по Калининградской области начало проверку по факту заявления об обвинении в домашнем насилии в отношении Гогричиани.

«Все понимали, что если я не заберу заявление, будет возбуждено дело и будет судимость, которая сломает ему карьеру. После слов о том, что он повесится, после того как он умолял меня забрать заявление, я это сделала. В «Балтике» звонили ему и говорили, что есть вероятность расторгнуть контракт», — сказала Куддус.

Куддус подала на игрока заявление в полицию. «Балтика» проводит внутреннее расследование произошедшего и отстранила футболиста от тренировок с командой.

Гогричиани является воспитанником академии «Краснодара». В прошлом сезоне форвард на правах аренды перешел из ЦСКА в «Текстильщик». Нападающий принял участие в 33 матчах Первой лиги за ивановский клуб, где забил восемь голов. В межсезонье он перешел из ЦСКА в «Балтику».

В нынешнем сезоне он провел за клуб из Калининграда пять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Алана Мамаева, экс-жена бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, прокомментировала скандал с избиением Кристины Куддус.