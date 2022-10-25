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Экс-наставник «Реала» Зидан анонсировал возвращение к тренерской работе

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SUSANA VERA/Reuters

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что в скором времени вернется к тренерской работе. Его слова передает Goal со ссылкой на RMC Sport.

«Я скоро вернусь. Подождите, подождите немного. Скоро, скоро. Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе», — сказал Зидан.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

В качестве игрока Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Ранее сообщалось, что Зидан не возглавит «ПСЖ» ради работы в сборной Франции.

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