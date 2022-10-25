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«ПСЖ» предложил Месси новый контракт

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Reuters

«Пари Сен-Жермен» предложил аргентинскому нападающему Лионелю Месси новый контракт. Об этом сообщает журналист Адриан Гренье в Twitter со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, французский клуб предложил форварду соглашение до 2024 года с возможным продлением еще на один сезон. Сейчас обсуждаются финансовые условия сделки.

Месси проводит второй сезон во французском «Пари Сен-Жермен». «Барселону» он покинул в 2021 году. В текущем сезоне Месси принял участие во всех 11 матчах команды в чемпионате Франции, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории благодаря продленному контракту с «ПСЖ».

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Футбол. Чемпионат Франции
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