Источник: ЦСКА готов к продаже Зайнутдинова в Европу

Футбольный клуб ЦСКА готов продать своего полузащитника Бактиера Зайнутдинова, если по нему поступит предложение из Европы. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, агент хавбека летом предупредил руководство московского клуба, что собирается искать Зайнутдинову команду из европейских лиг. Агент пообещал прийти к боссам ЦСКА с готовым предложением. Само руководство московской команды сообщило, что не будет препятствовать переходу Зайнутдинова в один из европейских клубов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 24-летний Зайнутдинов принял участие в 12 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В 2022 году в составе сборной Казахстана полузащитник забил один мяч в трех встречах Лиги наций. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Зайнутдинова оценивается в €3,5 млн.

Ранее бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в клубе Серии Б «Венеции».