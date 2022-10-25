Гол Овечкина помог «Вашингтону» уверенно обыграть «Нью-Джерси»

На стадионе «Пруденшал Центр» в Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23, в котором «Нью Джерси Девилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Со счетом 6:3 победу одержали хоккеисты гостевой команды.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй, Конор Шири, белорус Алексей Протас, Ник Дженсен и российский нападающий Александр Овечкин. За «Нью-Джерси» забили Натан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт.

Таким образом, после семи проведенных встреч «Вашингтон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков. «Нью-Джерси» находится на 14-м месте в той же конференции, набрав также шесть баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз». Встреча состоится 28 октября. «Девилз» 26 октября встретится с «Детройт Ред Уингз».

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан лестно отозвался об игровых и человеческих качествах российского защитника команды Дмитрия Орлова.