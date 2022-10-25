Барановская прокомментировала слова Аршавина о том, что что их сыну промыли мозги в «Спартаке»

Известная журналистка Юлия Барановская на своей странице в социальных сетях прокомментировала слова своего бывшего мужа Андрея Аршавина о том, что его их сыну Арсению, который тренируется в академии «Спартака», промыли мозги в московской команде.

«Просто нужно уметь принимать выбор своих детей, даже если тебе лично он не нравится, и поддерживать их. Мы же когда-то с детьми приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич», – написала Барановская.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008, а также с 2012 по 2015 год. В составе команды он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

В 2009 году россиянин перебрался в лондонский «Арсенал». Годом ранее он попал в окончательный список претендентов на «Золотой мяч». В голосовании Аршавин занял шестое место, что является лучшим результатом для российских игроков за всю историю.

В настоящий момент Аршавин работает в качестве заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита».

Аршавин и Барановская познакомились в 2003 году и прожили вместе девять лет. За это время у них родились трое детей: 16-летний Артем, 14-летняя Яна и десятилетний Арсений.

Ранее Барановская подала в суд жалобу против своего бывшего мужа с требованием изменить размер выплаты алиментов.

Ранее в «Спартаке» ответили Аршавину, заявившему, что его сыну промыли мозги в московском клубе.