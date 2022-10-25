Навка оценила уровень российских фигуристок на этапе Гран-при в Москве

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка оценила уровень российских фигуристок на первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию.

«Россия — лучшая страна! Наши фигуристы, разумеется, самые сильные. Фигурное катание у нас в крови. Наши девочки на сегодняшний день лучшие в мире, я думаю мы будем еще сильнее, потому что проходит Гран-при, российские соревнования, наши ребята катаются и продолжают развиваться», — сказала Навка изданию «РБК Спорт».

Победительницей первого этапа серии Гран-при России стала олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях Камила Валиева. По сумме двух прокатов она набрала 244,66 балла.

В произвольной программе фигуристка упала во время исполнения четверного тулупа, но смогла опередить Акатьеву, ставшую второй, благодаря отрыву после первого дня соревнований.

21 октября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой — члена команды ОКР на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что во время Олимпийских игр — 2022 в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Фигуристку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске россиянки к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Ранее Валиева рассказала о своем отношении к критике болельщиками ее новой произвольной программы, посвященной ситуации с допинг-скандалом на Олимпийских играх в Пекине.