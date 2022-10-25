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Овечкин поделился эмоциями от победной шайбы, которая помогла ему превзойти Горди Хоу

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Geoff Burke/Reuters

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от победы над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард отличился в прошедшей игре и с 122 заброшенными шайбами обошел легендарного Горди Хоу (121) по количеству победных голов в истории НХЛ.

«Определенно, невероятно круто быть в такой компании и обойти этих легенд… Это довольно крутой момент.

Начало сезона получилось не очень хорошим для нас, но сейчас мы оправились от травм. Разные ребята подключаются к составу. Для нас главное сейчас — набирать очки, стараться играть умно и просто», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Девилз» со счетом 6:3. Благодаря голу, забитому в этом матче, Овечкин вышел на чистое второе место по количеству победных шайб. Рекордсменом по этому показателю является Яромир Ягр (135).

Этот гол стал 783-м в карьере Овечкина в НХЛ. Он сократил отставание от идущего на втором месте в гонке лучших снайперов в истории лиги Горди Хоу до 18 шайб. Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы.

После семи проведенных встреч «Вашингтон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков. «Нью-Джерси» находится на 14-м месте в той же конференции, набрав шесть баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз». Встреча состоится 28 октября. «Девилз» 26 октября встретится с «Детройт Ред Уингз».

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является самым интересным игроком турнира за последние 17 лет.

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Хоккей. НХЛ
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