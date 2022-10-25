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Агент бразильских легионеров «Зенита» ответил на вопрос об интересе европейских грандов

Агент бразильских легионеров «Зенита» заявил об отсутствии интереса европейских грандов

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ФК «Зенит»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских легионеров петербургского «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Ивана и Мантуана, ответил на вопрос об интересе к футболистам со стороны европейских клубов.

«На данный момент за моими клиентами не следят европейские гранды. Малком, Клаудиньо, Иван и Мантуан чувствуют себя в «Зените» как дома», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

В 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» с разгромным счетом обыграл в Санкт-Петербурге «Сочи» — 7:0.

Дубли оформили Иван Сергеев и Малком, еще по голу в ворота соперников отправили Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

Для сочинской команды это поражение стало крупнейшим в истории клуба (с лета 2018 года).

Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 36 очков и сохранили отрыв в семь баллов от ближайшего преследователя — московского «Спартака». «Сочи» с 20-ю очками остался на восьмой позиции.

Клуб с берегов Невы побил рекорд по результативности после первых 14 проведенных матчей сезона. Сине-бело-голубые забили 43 мяча и таким образом обновили результат столичного «Спартака», который в 1993 году забил 37 мячей.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре «Сочи» после разгромного поражения от петербургского «Зенита» в 14-м туре Российской премьер-лиги.

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Футбол. Чемпионат России
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