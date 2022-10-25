Мама капитана «Вашингтона» Овечкина поделилась радостью от рекордов сына в НХЛ

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина поделилась впечатлениями от матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз», в котором ее сын Александр Овечкин превзошел достижение легендарного Горди Хоу.

Форвард отличился в прошедшей игре и с 122 заброшенными шайбами обошел Хоу (121) по количеству победных голов в истории НХЛ.

«Мы с радостью относимся к таким новостям. Пусть Саша играет, забивает, пусть бьет все рекорды. А мы ведь ночами никогда не спим, когда проходит очередной матч «Вашингтона». Вот и эту игру против «Нью‑Джерси» смотрели. И видели, как Саша обогнал Горди Хоу по победным шайбам.

Главное то, что у Саши есть верность одной команде. Он в России выступает только за московское «Динамо», а в НХЛ — только за «Вашингтон». Саша по‑другому не может и никогда не бегает из клуба в клуб. Ну, а зачем? А вообще Саша — молодец, и у меня в баскетбольной карьере было такое же мнение. У меня ведь тоже было много предложений — и в Ленинград поехать, и в Мособласть. Но я выступала только за московское «Динамо», — сказала Овечкина в интервью «Матч ТВ».

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Девилз» со счетом 6:3. Благодаря голу, забитому в этом матче, Овечкин вышел на чистое второе место по количеству победных шайб. Рекордсменом по этому показателю является Яромир Ягр (135).

Этот гол стал 783-м в карьере Овечкина в НХЛ. Он сократил отставание от идущего на втором месте в гонке лучших снайперов в истории лиги Горди Хоу до 18 шайб. Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы.

После семи проведенных встреч «Вашингтон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков. «Нью-Джерси» находится на 14-м месте в той же конференции, набрав шесть баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз». Встреча состоится 28 октября. «Девилз» 26 октября встретится с «Детройт Ред Уингз».

Ранее Овечкин поделился эмоциями от победы над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.