Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Молдавия подписала с Болгарией соглашение для доступа... 17:17
Ученые выяснили, как темперамент ребенка связан с депрессией и... 17:17
Адвокат Витаса рассказал о причинах конфликта в караоке 17:12
Надежда Бабкина выступит в качестве приглашенного члена жюри... 17:10
В Чехии суд вынес приговор двум мужчинам за высказывания об... 17:08
В Подмосковье мужчина выжил после того, как его сбил поезд 17:08
Захарова прокомментировала блокировку англоязычного аккаунта МИД РФ... 17:07
Наблюдатели Евросоюза начали первое патрулирование на границе... 17:07
Массовая авария с участием 7 машин произошла в Сочи 17:06
Зоологи предположили, что культурные отличия возникают из-за генов 17:05

Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт прокомментировал историческое достижение Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт назвал невероятным новое достижение Овечкина

close
100%
Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал тот факт, что российский нападающий Александр Овечкин превзошел достижение легендарного Горди Хоу по количеству победных голов, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз».

Форвард отличился в прошедшей игре и с 122 заброшенными шайбами обошел Хоу (121) в рейтинге.

«Каждый матч мне протягивают записочки, в которых написано, какого исторического достижения он добился на этот раз. Это просто невероятно! Он способен постоянно вносить свой вклад в нападение команды и забивать голы.

Понимаю, что если ты делаешь это достаточно хорошо и довольно долго, обязательно будешь устанавливать исторические достижения. Мы кратко поздравляем его с каждой такой вехой в конце игры, но на самом деле последнее его достижение является по-настоящему впечатляющим», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Девилз» со счетом 6:3. Благодаря голу, забитому в этом матче, Овечкин вышел на чистое второе место по количеству победных шайб. Рекордсменом по этому показателю является Яромир Ягр (135).

Этот гол стал 783-м в карьере Овечкина в НХЛ. Он сократил отставание от идущего на втором месте в гонке лучших снайперов в истории лиги Горди Хоу до 18 шайб. Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы.

После семи проведенных встреч «Вашингтон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков. «Нью-Джерси» находится на 14-м месте в той же конференции, набрав шесть баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз». Встреча состоится 28 октября. «Девилз» 26 октября встретится с «Детройт Ред Уингз».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина поделилась впечатлениями от матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз», в котором ее сын Александр Овечкин превзошел достижение Хоу.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+