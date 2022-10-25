Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт прокомментировал историческое достижение Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал тот факт, что российский нападающий Александр Овечкин превзошел достижение легендарного Горди Хоу по количеству победных голов, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз».

Форвард отличился в прошедшей игре и с 122 заброшенными шайбами обошел Хоу (121) в рейтинге.

«Каждый матч мне протягивают записочки, в которых написано, какого исторического достижения он добился на этот раз. Это просто невероятно! Он способен постоянно вносить свой вклад в нападение команды и забивать голы.

Понимаю, что если ты делаешь это достаточно хорошо и довольно долго, обязательно будешь устанавливать исторические достижения. Мы кратко поздравляем его с каждой такой вехой в конце игры, но на самом деле последнее его достижение является по-настоящему впечатляющим», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Девилз» со счетом 6:3. Благодаря голу, забитому в этом матче, Овечкин вышел на чистое второе место по количеству победных шайб. Рекордсменом по этому показателю является Яромир Ягр (135).

Этот гол стал 783-м в карьере Овечкина в НХЛ. Он сократил отставание от идущего на втором месте в гонке лучших снайперов в истории лиги Горди Хоу до 18 шайб. Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы.

После семи проведенных встреч «Вашингтон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков. «Нью-Джерси» находится на 14-м месте в той же конференции, набрав шесть баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз». Встреча состоится 28 октября. «Девилз» 26 октября встретится с «Детройт Ред Уингз».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина поделилась впечатлениями от матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз», в котором ее сын Александр Овечкин превзошел достижение Хоу.