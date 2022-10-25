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Фигурист Энберт высказался о допинг-скандале Валиевой на Олимпийских играх в Пекине

Энберт заявил, что эмоции от скандала с Валиевой на Играх в Пекине затмили успехи россиян

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане в командных соревнованиях Александр Энберт высказался о допинг-скандале с участием Камилы Валиевой на Играх-2022 в Пекине.

«Больше всего эмоций, помимо побед наших спортсменов, вызвала история с Камилой Валиевой. Это было очень эмоционально, правда. В определенный момент это даже отодвинуло какие-то медали и успехи наших ребят.

Я очень люблю Олимпиаду и слежу во время нее даже за теми видами спорта, за которыми не слежу в принципе. Но в этот раз порой выступления в других видах проходили мимо, потому что я читал новости про Камилу, пытался разобраться, что в итоге случилось.Надеюсь, что в итоге все разрешится хорошо, и мы будем вспоминать это как положительный опыт борьбы Камилы с этой ситуацией», — сказал Энберт в интервью «Чемпионату».

Напомним, что во время Олимпийских игр — 2022 в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Фигуристку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске россиянки к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

21 октября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой — члена команды ОКР на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка оценила уровень российских фигуристок на первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию.

«Россия — лучшая страна! Наши фигуристы, разумеется, самые сильные. Фигурное катание у нас в крови. Наши девочки на сегодняшний день лучшие в мире, я думаю мы будем еще сильнее, потому что проходит Гран-при, российские соревнования, наши ребята катаются и продолжают развиваться», — сказала Навка.

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