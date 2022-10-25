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В «Зените» заявили, что не будут штрафовать Мостового, как «МЮ» — Роналду

Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что клуб не будет штрафовать Мостового

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РИА Новости

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не будет применять к полузащитнику Андрею Мостовому такие же штрафные санкции, как «Манчестер Юнайтед» к Криштиану Роналду.

«Конфликт исчерпан. Не случайно Андрей вышел на замену в матче с «Сочи» в чемпионате России и полезно сыграл. Штраф, как к Криштиану, мы не будем применять», — приводит слова Медведева ТАСС.

Мостовой возмутился тем, что его обменяли на 83-й минуте встречи с «Крыльями Советов» в Кубке России, несмотря на то, что он вышел на поле лишь на 61-й минуте. Футболист «Зенита» после замены сразу ушел в раздевалку команды.

Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Встреча состоялась 19 октября и завершилась победой манкунианцев со счетом 2:0.

Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу. Позже выяснилось, что португалец отказался выходить на замену. Он временно отстранен от тренировок с основной командой и не сыграл в матче Английской премьер-лиги с «Челси».

Ранее агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских легионеров петербургского «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Ивана и Мантуана, ответил на вопрос об интересе к футболистам со стороны европейских клубов.

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Футбол. Чемпионат России
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