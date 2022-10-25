Полиция предотвратила теракт во время матча между «Барселоной» и «Реалом»

Испанский суд приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который планировал совершить теракт во время матча Ла Лиги между «Барселоной» и мадридским «Реалом» на стадионе «Камп Ноу», сообщает испанская газета AS.

Мохаммед Ясин Амрани хотел совершить преступление с помощью беспилотника со взрывчаткой. Полиция узнала о его планах из-за его активности в интернете.

Прокурор запрашивал для него девять лет тюремного заключения из-за связи Амрани с террористическими организациями.

Ранее стали известны подробности гибели людей в давке на футбольном стадионе после матча чемпионата Индонезии.

В ходе расследования выяснилось, что некоторые выходы с арены оставались заблокированными, вследствие чего давка усиливалась. Отмечается, что это произошло из-за нарушения коммуникации между сотрудниками полиции, работавшими на матче. Ответственный за регулирование выходов со стадиона специалист был уволен после произошедшего.

Напомним, 2 октября «Арема» в принципиальном матче индонезийской Лиги 1 уступила на своем поле клубу «Персебая» со счетом 2:3. После окончания встречи фанаты проигравшей команды выбежали на поле для выяснения отношений со своими любимцами.

Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, который был направлен не только в адрес выбежавших на поле болельщиков, но и на трибуны, где началась паника и давка.