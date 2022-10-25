Колосков оценил вероятность исключения РФС из ФИФА из-за интеграции крымских клубов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил вероятность исключения РФС по требованию главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко из Международной федерации футбола (ФИФА).

«Юридических оснований для исключения, с нашей точки зрения, нет. Однако ФИФА будет внимательно рассматривать свой устав, который гласит, что на данный момент клубы Крыма и Севастополя находятся под юрисдикцией УАФ.

Если данный вопрос в итоге встанет в ФИФА, то за исключение РФС должны проголосовать две трети от всех членов организации, что маловероятно. В крайнем случае, есть международные судебные инстанции, которые могут рассмотреть этот вопрос», — сообщил Колосков Sport24.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в социальных сетях поделился мнением о возможной интеграции команд из Крыма в систему российского футбола.

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно, мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал Павелко.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что футбольные клубы Крыма и Севастополя смогут принять участие в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона 2023–2024 годов.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала требование главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко исключить РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА.