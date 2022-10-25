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В Норвегии назвали ФИДЕ пророссийской и усомнились в праве Немпомнящего играть на ЧМ по шахматам Фишера

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Global Look Press

Эксперт норвежской телерадиокомпании NRK гроссмейстер, профессор-русист из Университета Осло Атле Грённ обвинил Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) в пророссийской позиции. Поводом для такого высказывания стало предоставление президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем уайлд-кард на чемпионат мира по шахматам Фишера российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему.

«У Дворковича была возможность порвать с предубеждениями, которые, по его словам, мы испытываем в отношении ФИДЕ. Вместо этого он лишь дает больше оснований говорить, что ФИДЕ и шахматы в целом находятся под контролем россиян», — заявил Грённ.

Отчасти разделяет позицию эксперта вице-президент ФИДЕ норвежец Йоран Аулин-Янссон. При этом он называет смягчающим обстоятельством для Непомнящего тот факт, что он открыто выступил против проведения специальной военной операции на Украине. Аулин-Янссон напомнил, что до сих продолжаются дискуссии, стоит ли разрешать российским шахматистам участвовать в международных соревнованиях, или же необходимо полностью их отстранить, однако единого мнения на этот счет так и нет. Напомним, что Непомнящий, как и остальные россияне, вынужден играть международные соревнования под флагом ФИДЕ.

В свою очередь, Атле Грённ настаивает на необходимости полного отстранения российских шахматистов. По его словам, шахматы ничем не отличаются от других видов спорта в контексте спортивных санкций, примененных к российским атлетам.

«У нас нет ясного ответа на вопрос, почему шахматы чем-то должны отличаться от остального спортивного мира в ситуации с санкциями. В таком случае, естественный ответ заключается в том, что шахматы контролируются русскими», — убежден Грённ.

Чемпионат мира по шахматам Фишера стартует сегодня в Рейкьявике и продлится до 30 октября. Помимо Непомнящего, на турнире также выступит россиянин Владимир Федосеев.

Ранее чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен впервые высказался об иске Ханса Ниманна на $100 млн

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