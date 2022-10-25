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Чемпион UFC Махачев потребовал от Хабиба Нурмагомедова не мешать ему жить две недели

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/islam_makhachev

Российский боец смешанных единоборств (ММА), новоиспеченный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев попросил своего друга и тренера Хабиба Нурмагомедова не мешать ему отдыхать в течение двух недель.

«Не мешай мне жить две недели. Последние полгода Хабиб не давал никуда выйти», — написал Махачев в социальной сети, сопроводив публикацию смайликами.

22 октября Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Ранее стало известно, что Махачев после завоевания чемпионского титула в легком весе поднялся сразу на третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

Обновленный список лучших бойцов промоушена был опубликован 25 октября на официальном сайте UFC.

Махачев ранее не входил в общий рейтинг UFC. Он занимал лишь четвертую строчку в топе лучших бойцов в легком весе, который теперь возглавляет.

Первое место в рейтинге вне категорий занимает австралиец Александр Волкановски, чемпион UFC в полулегком весе, который с большой степенью вероятности станет следующим соперником Махачева.

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