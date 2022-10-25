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Игнатьев считает реальной угрозу исключения РФС из УЕФА и ФИФА из-за крымских клубов

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о серьезности угрозы исключения Российского футбольного союза (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по требованию главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

«Странно, почему на это заявление УАФ еще не последовало никакой реакции со стороны ФИФА и УЕФА. Если РФС официально интегрирует клубы Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской области, то нас могут выкинуть из ФИФА и УЕФА. Не думаю, что в нынешней политической ситуации они пойдут на попятную. Нас вполне могут исключить», — цитирует Игнатьева Sport24.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в социальных сетях поделился мнением о возможной интеграции команд из Крыма в систему российского футбола.

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно, мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал Павелко.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что футбольные клубы Крыма и Севастополя смогут принять участие в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона 2023–2024 годов.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил вероятность исключения РФС по требованию главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко из Международной федерации футбола.

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