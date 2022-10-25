Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Life: Витас объяснил, почему напал с перцовым баллончиком... 16:10
КДК РФС наложил санкции на футбольный клуб «Спартак» 16:08
Данила Козловский экранизирует роман Водолазкина «Авиатор» 16:07
Зеленский увеличил на 10,5 млрд долларов расходы бюджета... 16:07
Эндокринолог Карташова предупредила о вреде фрешей и... 16:04
На Урале неизвестный мужчина избил полицейского на глазах... 16:04
Военный из США заявил об угрозе нацбезопасности страны из-за... 16:02
Хинштейн переадресовал в Роскомнадзор вопрос о том, будет ли... 16:01
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предложили заменить мат... 16:01
Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного... 16:00

«Локомотив» стал лучшим российским клубом по числу воспитанников в высших лигах Европы

close
100%
ФК «Локомотив

Московский «Локомотив» стал лидером среди российских клубов по количеству воспитанников в высших футбольных лигах Европы. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES).

В общем рейтинге «Локомотив» занимает 28-ю позицию, что является лучшим результатом среди российских клубов. CIES проанализировал 31 европейский чемпионат.

«Железнодорожники» второй год подряд становятся лидером по этому показателю среди отечественных команд. Как сообщает CIES, в высших лигах европейских стран выступают 39 выпускников академии «Локомотива». Также отмечается, что девять из них перешли из школы в основную команду столичного клуба. Средний возраст воспитанников железнодорожников составляет 23,9 года.

У «Спартака» число воспитанников, играющих в высших лигах Европы, составляет 35 человек, у «Краснодара» — 33, у «Зенита» — 29, а у ЦСКА — 26.

Лидером стал амстердамский «Аякс». Число воспитанников его академии в высших футбольных лигах Европы составляет 85 человек.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» после 14 туров занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Локомотива» Максим Артемов погиб в Москве после падения с 17-го этажа.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+