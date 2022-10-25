«Локомотив» стал лучшим российским клубом по числу воспитанников в высших лигах Европы

Московский «Локомотив» стал лидером среди российских клубов по количеству воспитанников в высших футбольных лигах Европы. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES).

В общем рейтинге «Локомотив» занимает 28-ю позицию, что является лучшим результатом среди российских клубов. CIES проанализировал 31 европейский чемпионат.

«Железнодорожники» второй год подряд становятся лидером по этому показателю среди отечественных команд. Как сообщает CIES, в высших лигах европейских стран выступают 39 выпускников академии «Локомотива». Также отмечается, что девять из них перешли из школы в основную команду столичного клуба. Средний возраст воспитанников железнодорожников составляет 23,9 года.

У «Спартака» число воспитанников, играющих в высших лигах Европы, составляет 35 человек, у «Краснодара» — 33, у «Зенита» — 29, а у ЦСКА — 26.

Лидером стал амстердамский «Аякс». Число воспитанников его академии в высших футбольных лигах Европы составляет 85 человек.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» после 14 туров занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Локомотива» Максим Артемов погиб в Москве после падения с 17-го этажа.