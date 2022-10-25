Боец UFC Стрелинг: Петра Яна ограбили в поединке с О'Мэлли

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг поделился эмоциями от победы Шона О'Мэлли в поединке против россиянина Петра Яна, передает MMA Fighting.

«Мне было жаль Яна. Я действительно думал, что его ограбили. Как мне кажется, О'Мэлли тоже был немного шокирован и озадачен подобным решением», — сказал Стерлинг.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках. По состоянию на 22 октября 2022 года занимает 11 строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.

Ранее американский боец Шон О'Мэлли в видео ответил фанатам, которые негативно высказывались в его адрес после спорной победы на турнире UFC-280 над россиянином Петром Яном.