Выступавший с Медведевой Милохин покидает «Ледниковый период»

Блогер Даня Милохин заявил, что покидает проект «Ледниковый период», в котором он выступал вместе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Сообщалось, что Милохин улетел в Дубай перед началом съемок очередного выпуска. После этого он выложил в социальных сетях обращение, в котором подтвердил, что больше не будет выступать на шоу.

«Всем привет, мои дорогие любители шоу «Ледниковый период». Я должен признаться, что, к сожалению, покидаю данное шоу, потому что я просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла — для чего и почему я это делаю. Я считаю, все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю — люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу», — сказал Милохин в видеообращении, которое выложил в соцсети.

Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако позже Милохин опроверг слухи об отношениях с Медведевой и заявил, что звезд связывают исключительно дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что серебряная медалистка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему в новом сезоне телевизионного проекта «Ледниковый период» снова выступает с блогером Даней Милохиным.