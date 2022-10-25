Экс-наставник «Спартака» Каррера объяснил, почему клубы Серии А интересуются игроками из РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что клубы итальянской Серии А активно интересуются футболистами, выступающими в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Все клубы серии А интересуются игроками из любой лиги. Они интересуются не только итальянцами. Если они видят, что у игрока есть хорошие качества и потенциал, чтобы прогрессировать у них, то они не позволяют себе упустить его! Также это связано с повышением уровня чемпионата России», — передает слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что сразу четыре клуба Серии А интересуются защитником ЦСКА Игорем Дивеевым.

Также была информация об интересе итальянских клубов еще одним игроком «армейцев» — казахстанским полузащитником Бахтиером Зайнутдиновым. Интерес к нападающему московской команды Федору Чалову проявляла «Венеция», которая выступает в Серии В.

Стоит отметить, что в Серии А за «Торино» играет бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич, за «Удинезе» защитники Бекао и Яка Бийол.

Из самых ярких бывших игроков РПЛ можно отметить Алексея Миранчука («Торино»), Эльдора Шомуродова («Рома») и Хвичу Кварацхелию («Наполи»).