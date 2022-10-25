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Российский боксер Бивол рассказал, что ему не очень интересен реванш с Альваресом

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«Газета.Ru», Андрей Кульянов

Российский боксер Дмитрий Бивол поделился мнением о возможном реванше с мексиканцем Саулем Альваресом, передает BoxingScene.

«Каждый чемпион хочет реванша. Конечно, для меня лучше двигаться вперед, вверх, но мы можем поговорить о матче-реванше. Но мне это уже не так интересно, как раньше», — сказал Бивол.

В мае этого года Бивол в поединке против Альвареса защитил свой пояс по версии WBA (Super). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой 31-летнего представителя России единогласным решением судей. Для Бивола этот бой стал третьим по защите титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее менеджер чемпиона мира по версии WBA (Super) в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал, когда может состояться поединок российского боксера с Саулем Альваресом.

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