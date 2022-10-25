Вяльбе уличила соперников российских лыжников в лицемерии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что иностранные спортсмены проявляют двуличие в отношении российских лыжников.

«Клебо писал, что у него мотивация пропала, не будет конкуренции. Ну, не знаю. Я уже никому не верю. Потому что они все такие двуличные, лицемеры, все потом говорят по-другому, голосуют по-третьему. Поэтому я им никому не верю. Честно скажу, мне вообще плевать, что там будет происходить, есть у них мотивация, интересно там будет, неинтересно, будут они отменять Кубки мира или не будут. Пусть они делают, что хотят», — передает слова Вяльбе kp.ru.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23. Теперь отечественные лыжники сосредоточатся на внутренних турнирах.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.

Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова раскритиковала решение FIS продлить отстранение россиян.