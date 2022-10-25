В НБА не уверены, что могут помочь Грайнер в освобождении

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер назвал незначительным преступление, которое совершила баскетболистка Бриттни Грайнер.

«Даже с учетом того, что она была осуждена за незначительное преступление, сейчас любое наказание является совершенно несправедливым.

Честно говоря, мы делаем все возможное, продолжаем привлекать внимание к ее ситуации и вести прямые переговоры с правительством США на всех уровнях. Это всех расстраивает, особенно ее семью, но я не уверен, что мы можем сделать еще что-то сейчас», — приводит слова Сильвера BasketNews.

Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

Грайнер приговорили к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Сообщалось, что американка может стать частью обмена заключенными между Россией и США.

Сообщалось о вероятном обмене американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает тюремный срок в США.

Сегодня стало известно, что Московский областной суд оставил в силе приговор Бриттни Грайнер.