Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Юмористка Вильясеньор покинула телешоу Saturday Night Live из-за... 15:04
РЕН ТВ: в Великом Новгороде банда подростков вымогает... 15:02
Дума приняла во II чтении законопроект об альтернативной службе... 15:02
Конфликт между активистами движения «Стопхам» и водителем... 15:01
В США женщина рассказала об отце-маньяке, заставлявшем ее прятать... 14:59
«Киевские электросети»: в Киеве и области введены... 14:59
Хью Джекман выступил за переименование третьей части... 14:56
Генштаб ВСУ сообщил о наращивании группировки военных... 14:55
В Курске «гадалки» сняли порчу с пенсионерки... 14:54
ФСБ задержала главу Федерации ММА Ленинградской области... 14:54

В НБА не уверены, что могут помочь Грайнер в освобождении

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер назвал незначительным преступление, которое совершила баскетболистка Бриттни Грайнер.

«Даже с учетом того, что она была осуждена за незначительное преступление, сейчас любое наказание является совершенно несправедливым.

Честно говоря, мы делаем все возможное, продолжаем привлекать внимание к ее ситуации и вести прямые переговоры с правительством США на всех уровнях. Это всех расстраивает, особенно ее семью, но я не уверен, что мы можем сделать еще что-то сейчас», — приводит слова Сильвера BasketNews.

Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

Грайнер приговорили к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Сообщалось, что американка может стать частью обмена заключенными между Россией и США.

Сообщалось о вероятном обмене американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает тюремный срок в США.

Сегодня стало известно, что Московский областной суд оставил в силе приговор Бриттни Грайнер.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+