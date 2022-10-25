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Кавазашвили считает, что у Дзюбы конфликт с футболом

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Adana Demirspor/Twitter

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Артем Дзюба дурно влияет на коллектив.

«Думаю, фамилия Дзюбы не фигурирует в трансферных списках ни у одного клуба РПЛ, им уже не усилишь команду. Игроки с таким самомнением и амбициями дурно влияют на коллектив, когда не могут хорошо играть.

Артем не может признать, что он уже никогда не будет так хорош, как раньше. Судя по всему, Дзюба не особо много выкладывается на тренировках, поэтому его не выпускают. Сейчас у Артема конфликт с футболом. Они разлюбили друг друга», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», которая выступает в турецкой Суперлиге. В матче третьего тура против «Фенербахче» россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен. Примечательно, что дебютировал за «Адану Демирспор» нападающий в день своего рождения и отметился забитым мячом.

Всего в этом сезоне россиянин сыграл четыре матча, ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. На последнюю игру с «Коньяспором» россиянин не попал в заявку. Его команда идет на втором месте в чемпионате.

Ранее Валерий Непомнящий признался, что у него пропал интерес к Дзюбе после перехода в «Адану».

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